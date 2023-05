Champions, Inter in finale: i prezzi dei biglietti e come comprarli

Sport

Inter Milan, euroderby per la finale di Champions: ecco quanto vale

L’accesso alla sfida decisiva per il titolo europeo vale ben 15,5 milioni di premio sportivo a cui vanno aggiunti 500mila euro di market pool. E non finisce qui perché alzare la coppa garantisce altri 4,5 milioni e ulteriori 4 per la partecipazione alla Supercoppa Europea

Euroderby, atto secondo, l'ultimo. A San Siro si gioca Inter-Milan, ritorno della semifinale. Si riparte dal 2-0, per i nerazzurri, dell'andata. Il Meazza sarà tutto esaurito con l'incasso record di 12 milioni di euro, il più alto mai registrato in Italia. I nerazzurri incasseranno circa un milione e mezzo in più rispetto al Milan che nella gara di andata aveva guadagnato dalla vendita dei tagliandi circa 10,5 milioni

Da una parte l'Inter, favorita per il passaggio del turno; dall'altra il Milan, che si aggrappa a Rafael Leao per ribaltare il risultato e centrare l'impresa. Saranno 90 minuti di battaglia e passione per una città che è tornata protagonista e vuole continuare a esserlo