9/13 ©Getty

Ma come sono divisi i ricavi per la qualificazione alla Champions in serie A? Si articolano in quattro componenti: una quota di base, uguale per tutti i club; una quota “market pool”, che varia da Paese a Paese e da squadra a squadra a seconda del piazzamento finale della stagione precedente; una quota variabile in base al ranking Uefa storico; una quota che dipende dai risultati raggiunti nella competizione