Euroderby, atto secondo. A San Siro va in scena, alle 21 e in diretta su Sky, il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Un match che vale il pass per la finale del 10 giugno a Istanbul. All’andata i nerazzurri hanno vinto 2-0 , ma Inzaghi alla vigilia ha invitato a non sottovalutare la partita. “È una delle più importanti della storia dell'Inter. La dovremo interpretare nel migliore dei modi. Ci vorranno testa fredda e cuore caldo", ha detto. Pioli, invece, ha caricato i suoi: “Abbiamo le qualità per ribaltare il risultato. Se disputeremo una gara ad alto livello, ce la giochiamo. Sappiamo che nello sport le imprese esistono: noi ci crediamo". L’altra semifinale è Manchester City-Real Madrid, in programma domani alle 21.