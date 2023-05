City-Inter, dove e come acquistare i biglietti per la finalissima

L’unico canale disponibile

Una specifica importante da sapere, riferisce l’Inter, è che “i biglietti della Finale potranno essere acquistati solo direttamente dal sito web della Uefa, nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l’acquisto.” Tale codice, si legge, sarà inviato dallo stesso club via e-mail e “potrà essere richiesto dagli abbonati e dai soci Inter Club”, secondo specifiche modalità. La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantirà comunque, "di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno". Purtroppo, sottolineano i nerazzurri, “non potremo accontentare tutti i tifosi ma, ancora una volta, si cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che, nei limiti del possibile, premi i tifosi maggiormente affezionati al club”.

Le modalità di acquisto

Per ottenere il tagliando della finale di Champions League, a partire dalle ore 17 di lunedì 22 maggio e fino alle ore 8 di mercoledì 24 maggio, si potrà accedere al sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata. Per farlo, i circa 37.000 abbonati “privati” alla stagione 22-23, dovranno usare il numero di tessera “SiamoNoi” sul quale è caricato l’abbonamento. Mentre i circa 50.000 soci Inter Club, tesserati alle ultime 3 stagioni consecutive (dal 20-21 al 22-23), dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23. Durante la fase di inserimento della richiesta si potrà specificare il desiderio di acquistare per il solo biglietto oppure per una soluzione che preveda anche il volo charter e i transfer per stadio-aeroporto, disponibile però in quantità limitata. Cosa succede nel caso in cui le richieste, seppur “limitate” ai gruppi di tifosi sopra descritti, risultino superiori alla disponibilità di biglietti? L’Inter spiega che, tra le soluzioni, ci sarà anche quella di coinvolgere gli abbonati o soci Inter Club da più stagioni. “Ad esempio, un abbonato da 8 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni”. Comunque, viene specificato, “la possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno”.