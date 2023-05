Serie A, vincono Salernitana e Torino. Ora Fiorentina-Roma: 0-1. LIVE

La 37esima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Alle 15 la Salernitana ha battuto 3-2 in rimonta l’Udinese, mentre il Torino ha vinto 4-0 in casa dello Spezia. Ora si sta giocando Fiorentina-Roma, mentre alle 20.45 chiude il sabato Inter-Atalanta

Dopo il pareggio di ieri tra Sampdoria e Sassuolo , la 37esima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Alle 15 la Salernitana ha battuto 3-2 in rimonta l’Udinese, mentre il Torino ha vinto 4-0 in casa dello Spezia. Ora è in corso Fiorentina-Roma, mentre alle 20.45 chiude il sabato Inter-Atalanta. La penultima giornata si completa domani con gli altri cinque match ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

11' El Shaarawy FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Duncan, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. All. Italiano ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti. All. Mourinho

La cronaca di Salernitana-Udinese

La Salernitana vince 3-2 il match delle 15 contro l’Udinese: sotto di due gol nel primo tempo, i padroni di casa ribaltano il risultato e vincono all'ultimo respiro. A segnare per prima è l’Udinese: al 25’ Zeegelaar, servito da Lovric, batte Fiorillo con un destro secco. Al 30’ arriva il raddoppio dell’Udinese: Pereyra crossa al centro per Nestorovski, che appoggia il pallone nella porta vuota. Al 43’ la Salernitana torna in partita: Candreva vede Kastanos libero al limite dell'area, quest’ultimo fa partire un gran sinistro a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Il primo tempo finisce 2-1 per l’Udinese. Nella ripresa, la Salernitana pareggia al 57’: sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell'area, la palla arriva a Candreva, che con un destro a giro beffa Silvestri sul suo palo. All’87’ l’Udinese rimane in dieci per l’espulsione di Zeegelaar (doppio giallo). Nel recupero, al 96’, la Salernitana ribalta il match: l'ex Troost-Ekong firma il gol del 3-2 con un piattone destro.



Il tabellino di Salernitana-Udinese 3-2 (GLI HIGHLIGHTS)

25' pt Zeegelaar (U), 30' pt Nestorovski (U), 43' pt Kastanos (S), 11' st Candreva (S), 51' st Troost-Ekong (S)



SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Bronn, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi (40' st Iervolino), Colulibaly (32' st Bohinen), Kastanos, Vilhena (32' st Nicolussi Caviglia); Candreva, Botheim (1' st Bradaric - 19' st Sambia); Piatek. All.: Paulo Sousa



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina (40' st Buta); Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar; Thauvin (30' st Arslan); Nestorovski (19' st Neto). All.: Sottil



Espulsi: Zeegelaar (41' st) per doppia ammonizione

Ammoniti: Vilhena, Bijol e Kastanos per gioco scorretto; Troost-Ekong per comportamento non regolamentare.