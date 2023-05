Siviglia-Juve 0-0, Bayer Leverkusen-Roma 0-0, Basilea-Fiorentina 0-0

Le tre squadre italiane in campo per la semifinale di ritorno. In Europa League, la Juventus sta sfidando il Siviglia: all’andata è finita 1-1. La Roma, dopo la vittoria per 1-0 all’Olimpico, è impegnata in Germania contro il Bayer Leverkusen. In Conference League, la Fiorentina sta giocando in casa del Basilea e deve recuperare la sconfitta per 2-1 dell’andata. L’altra semifinale è Az Alkmaar-West Ham. Tutto in diretta su Sky