Bayern Monaco vince Bundesliga, harakiri Borussia all'ultima giornata

Il Bayern Monaco approfitta del pareggio dei rivali del Borussia Dortmund e si laurea campione di Germania per la trentatreesima volta nella sua storia conquistando l'undicesimo titolo consecutivo. È la fotografia dell'ultima giornata della Bundesliga, una giornata che il Borussia Dortmund non dimenticherà facilmente: i gialloneri avevano un vantaggio di due punti sui bavaresi, ma oggi non sono andati oltre il pari per 2-2, raggiunto al 96' con Sule, in casa contro il Mainz. Le due squadre si sono trovate in vetta a pari punti, ma il Bayern è avanti nella classifica grazie alla differenza reti.

La giornata

Il gol scudetto per il Bayern Monaco lo ha segnato Musiala all'89', appena cinque minuti dopo essere entrato in campo, portando avanti la squadra allenata da Thomas Tuchel per 2-1 contro il Colonia. Per assegnare il titolo, è entrata in ballo la differenza reti che ha favorito il Bayern: più 54 contro il più 39 del Borussia. Il Dortmund rimane quindi a otto titoli conquistati nella sua storia. A pesare sul risultato di oggi è anche il rigore fallito da Haller al 19'. Il Dortmund era andato sotto 2-0 con le reti di Hanche-Olsen e Oniswo, poi non sono bastati per vincere il campionato i gol di Guerreiro al 69' e di Sule al 96'.