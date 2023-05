Cori, striscioni, fuochi d'artificio: lo stadio Maradona e tutta la città celebrano la squadra di Spalletti, oggi scesa in campo in casa contro la Fiorentina dopo aver vinto in trasferta contro l'Udinese il terzo campionato nella sua storia. Al San Paolo spazio anche per uno show musicale - con Clementino, Bennato, Geolier e Luchè - e per ospiti illustri, dal sindaco della città a Paolo Sorrentino