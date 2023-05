Serie A, Atalanta-Juventus 0-2. Alle 15 in campo Torino-Monza

La cronaca di Atalanta-Juventus

Primo tempo intenso ma con poche occasioni da gol. La prima palla gol è con Di Maria, poco dopo l’Atalanta risponde e colpisce un palo con un colpo di testa di Scalvini a metà frazione. Padroni di casa pericolosi anche nel recupero del primo tempo con Pasalic che calcia alto da buona posizione. Nella ripresa Juve avanti al 56esimo con Iling-Junior, al debutto da titolare in A. Il classe 2003 si avventa su un pallone respinto dalla difesa e segna da pochi passi. L'Atalanta spinge per il pari e prende un palo con Zappacosta. In pieno recupero però è Vlahovic a siglare in contropiede il raddoppio bianconero, con un'esultanza polemica nei confronti di una parte del pubblico che l'aveva bersagliato con cori offensivi.

Il tabellino di Atalanta-Juventus 0-2

Gol: nel st 11' Iling-Junior, 53' Vlahovic

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson (5' st Boga, 20' st Soppy), Maehle, Pasalic (15' st Muriel), Koopmeiners, Zapata. All.: Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli (20' st Pogba), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (37' st Kostic), Di Maria (37' st Chiesa), Milik (20' st Vlahovic). All.: Allegri

Ammoniti: Rabiot e Maehle per gioco falloso, Vlahovic per comportamento non regolamentare. Note: gara sospesa nei primi 2 minuti di recupero (5' assegnati) per i cori di discriminazione territoriale a Dusan Vlahovic della Curva Nord nerazzurra.