Plusvalenze, Juventus a -10: cosa succede adesso

Tra la nuova pena decisa dalla Corte d'Appello Figc e la disfatta in campo contro l'Empoli, per i ragazzi di Allegri la possibilità di finire in zona Europa si allontana sempre di più. Guardando alle questioni legali, si attendono adesso le motivazioni: da quel momento ci saranno 30 giorni per proporre un altro ricorso (ma solo per motivi di legittimità). Intanto si attende il 15 giugno, quando si terrà un'udienza del nuovo processo sportivo sulla manovra stipendi