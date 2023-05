Juventus, Allegri: abbiamo giocato in una situazione surreale

La Corte d'Appello Federale ha inflitto 10 punti di penalizzazione, per il caso plusvalenze, alla Juventus. Quindici minuti prima che i bianconeri scendessero in campo a Empoli, per poi venire sconfitti addirittura 4-1. "Abbiamo giocato in una situazione surreale, con la sentenza arrivata un quarto d'ora prima della partita. Ma il crollo mentale non si giustifica", ha detto Massimiliano Allegri. E ancora: "Ora bisogna stare zitti e accettare la sconfitta. Però una cosa voglio dirla: sia chiaro che in campo abbiamo fatto 69 punti". Adesso la Juventus è settima in campionato, lontanissima dalla zona Champions. (LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE A)