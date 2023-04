Inter - Juventus, stasera la partita di semifinale Coppa Italia

7/8 ©Ansa

I PRECEDENTI – I precedenti stagionali sorridono alla Juventus, in grado di imporsi per due volte in campionato (2-0 a Torino a novembre e 0-1 a San Siro lo scorso 19 marzo), prima del pareggio di Coppa. L’ultimo precedente nella competizione sorride invece all’Inter, in grado di vincere la finale di Roma dello scorso anno sui bianconeri per 4-2. Quasi un caso, se si pensa che tutte le semifinali giocate dalle due squadre hanno sempre visto prevalere la Juventus, capace di passare nel '38 in gara secca e poi tra andata e ritorno nel 1983, 2004, 2016 e 2021