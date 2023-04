Juve-Inter, cori razzisti a Lukaku: Daspo per 171 tifosi bianconeri

La Questura di Torino ha anche inflitto ai tifosi coinvolti contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo

Daspo per 171 tifosi della Juventus per i cori razzisti contro Romelu Lukaku durante la semifinale di andata di Coppa Italia con l'Inter del 4 aprile. La Questura di Torino ha anche inflitto ai tifosi coinvolti contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo. L'attaccante belga fu bersagliato con insulti a sfondo razzista dalla Curva Sud, quella del tifo più caldo bianconero, prima e dopo che calciasse il rigore dell'1-1, nel finale di partita. Molti dei tifosi raggiunti da Daspo appartengono a gruppi ultrà. Dalla visione delle immagini sono stati riscontrati anche alcuni cori "Liverpool, Liverpool" partiti dal settore dei tifosi interisti che alluderebbero alla tragedia dello stadio Heysel del 1985. La questura ha inoltrato una specifica nota alla Procura Federale della Figc.