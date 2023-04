Inter-Milan, biglietti semifinale Champions in vendita dal 26 aprile

Sport

È successo quattro volte, due volte nel 2003 in semifinale mentre le altre gare sono state giocate due anni dopo ai quarti. L'ultima finì con la vittoria a tavolino per i rossoneri

Il primo derby di Milano in Champions League è stata una semifinale, giocata nel 2003. Da parte dell' Inter c'era tanta voglia di riscatto. Bruciava ancora il famoso 5 maggio 2002, il giorno in cui all’ultima giornata di campionato aveva perso l'occasione di tornare a vincere lo Scudetto. Era allenata dall’argentino Hector Cúper

Il Milan veniva da annate non proprio esaltanti, a parte lo Scudetto del 1999, e la sua stagione prima del derby in Champions era stata abbastanza deludente. Ancora però il "diavolo" e suoi tifosi non sapevano che stava iniziando un ciclo tra i più esaltanti della sua storia, con le vittorie in Champions League proprio nel 2003 e poi nel 2007. In mezzo la debacle del 2005 a Istanbul, con il Liverpool che in finale recuperò il passivo di 3-0. Sconfitta poi "vendicata" due anni dopo ad Atene