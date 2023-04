Milan-Inter, biglietti per semifinale di Champions League. LE INFO

La voglia di assistere alla partita è tanta da parte dei tifosi delle due squadre che si sono riversati in massa online a caccia di ogni informazione utile sulle modalità d'acquisto dei biglietti. Ecco cosa sappiamo finora ascolta articolo Condividi

Al triplice fischio di Inter-Benfica, gara dei quarti di finale in cui i nerazzurri hanno raggiunto il Milan in semifinale di Champions League, è scattata la caccia al biglietto per il doppio euroderby che si giocherà il 10 e il 16 maggio. Un doppio confronto storico a 20 anni dalla semifinale del 2003, vinta dal Milan che poi si aggiudicò il trofeo. La voglia di assistere alla partita è tanta da parte dei tifosi delle due squadre che si sono riversati in massa online a caccia di ogni informazione utile sulle modalità d'acquisto dei biglietti. Ecco cosa sappiamo finora.

I biglietti di Milan-Inter Per quanto riguarda l'andata, sarà il Milan a ospitare i nerazzurri, giocando "in casa". Bisognerà però attendere ancora qualche giorno per scoprire le modalità di vendita dei biglietti stabilite dal club rossonero. La società rossonera ha provato a venire incontro alle esigenze dei tantissimi tifosi che vorrebbero assistere alla partita. Registrandosi su help.acmilan.com si avrà infatti la possibilità di cliccare sull'opzione "invia una notifica". Quando i biglietti saranno messi in vendita, il club avviserà con una mail.

La prima fase di vendita dovrebbe iniziare tra qualche giorno e probabilmente sarà esclusiva per gli abbonati alla Serie A: avranno la possibilità di acquistare un biglietto per il posto in cui sono abbonati e potranno poi acquistare fino a quattro tagliandi negli altri settori del Meazza. Successivamente la vendita sarà riservata ai soci dei Milan e Inter club. Infine scatterà la vendita libera, se non saranno stati prima venduti tutti i tagliandi disponibili.

I biglietti di Inter-Milan

Anche in casa Inter i dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Secondo la prassi usata finora, la vendita dei biglietti seguirà differenti fasi. Alla prevendita per gli abbonati alla Serie A seguiranno quelle dedicate a Soci Inter Club e titolari tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 18 aprile), come fa sapere l'Inter sul sito ufficiale. Successivamente si aprirà la fase di vendita libera (sempre che ci siano ancora biglietti disponibili). Anche i tifosi nerazzurri hanno la possibilità di restare informati sulle tempistiche di vendita. Sul sito ufficiale dell'Inter, infatti, sarà possibile iscriversi all'alert "Avvisami quando in vendita", per avere una comunicazione tempestiva sull'avvio delle fasi di vendita dei biglietti.

I costi Al momento non si sa ancora quanto costeranno i biglietti per la partita d'andata ma lo si può ipotizzare guardando i prezzi dei vari tagliandi in vendita nell'ultima sfida giocata in casa dai rossoneri in Champions League, all'andata dei quarti di finale contro il Napoli. La società rossonera ha tenuto praticamente invariati i prezzi esposti al proprio pubblico e ai tifosi ospiti rispetto agli incontri interni precedenti in Europa. Il tagliando più popolare – in prevendita per gli abbonati – partiva da 59 euro, mentre il tagliando più caro – riservato alla Vip Hospitality – ha toccato gli 899 euro, validi per la "Authority Experience". Dunque, anche per la gara d'andata di semifinale Champions, il range di spesa non dovrebbe variare moltissimo, incluso tra i 60 euro e 900. Nell'ultima partita di Champions dell'Inter, i prezzi oscillavano dai 350 euro per le poltroncine rosse centrali agli 80 euro per il terzo anello verde. Probabilmente saranno all'incirca questi i costi per chi vorrà presentarsi a San Siro di persona, ma ulteriori dettagli saranno chiariti nei prossimi giorni.