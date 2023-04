1/12 ©Ansa

La Juve ritrova, per ora, i 15 punti tolti dalla giustizia Figc per il caso plusvalenze e torna terza in classifica. Dopo il "rinvio per rideterminazione" alla Federcalcio decretato dal Collegio di Garanzia presso il Coni, la palla torna ora alla Corte di appello federale, che secondo le indicazioni dei giudici presieduti da Gabriella Sandulli potranno confermare il -15 motivandolo o, in assenza di una più precisa definizione delle responsabilità dei dirigenti bianconeri, rimodulare la pena

Sentenza Juve, ricorso accolto parzialmente: ridati i 15 punti in attesa di nuovo processo