Con l’accoglimento del ricorso contro i 15 punti di penalizzazione - e in attesa di una nuova valutazione della giustizia della Federcalcio - gli uomini di Allegri sono adesso in terza posizione e in piena zona Champions League: a scivolare fuori dalla top 4 è il Milan, che adesso è quinto seguito a due punti di distanza dall’Inter