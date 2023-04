Conference League, ora Fiorentina-Lech Poznan: 0-1. Poi Juve e Roma

Sono tre le italiane che si giocano oggi il passaggio del turno nelle coppe europee. Tocca prima ai viola, ora in campo: all’andata avevano vinto 4-1. Alle 21 i giallorossi ospitano il Feyenoord e devono ribaltare la sconfitta per 1-0. I bianconeri, dopo la vittoria per 1-0 a Torino, sono a Lisbona per affrontare lo Sporting. Tutto in diretta su Sky. Le formazioni

Decise le quattro semifinaliste di Champions League, con il derby tra Milan e Inter il 10 maggio, oggi tocca a Conference ed Europa League. Sono tre le italiane che scendono in campo, tutte in diretta su Sky. Tocca prima alla Fiorentina: si sta giocando il passaggio del turno in Conference League contro il Lech Poznan, all’andata era finita 4-1 per i viola. Alle 21, per i quarti di finale di Europa League, tocca a Roma e Juventus. I giallorossi ospitano il Feyenoord e devono ribaltare la sconfitta per 1-0 dell’andata. I bianconeri, che all’andata hanno vinto 1-0, giocano a Lisbona contro lo Sporting (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).