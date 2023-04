Cori razzisti, accolto ricorso della Juventus contro chiusura curva

La decisione è arrivata dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, sezioni unite, presieduta da Carmine Volpe. La sanzione comminata dal giudice sportivo in relazione ai "cori insultanti e alle grida di discriminazione razziale verso il calciatore Romelu Lukaku", è stata dunque annullata e sarà aperto ai tifosi per la sfida contro il Napoli

Una buona notizia in casa Juventus, in attesa della sentenza del Collegio di garanzia Coni sul caso plusvalenze. La Corte d'Appello federale a sezioni unite, infatti, ha accolto il ricorso della società bianconera contro la chiusura della curva per i cori razzisti a Lukaku, dopo la gara di Coppa Italia con l'Inter.