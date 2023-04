10/10 ©IPA/Fotogramma

A livello prettamente sportivo, la restituzione dei 15 punti in classifica alla Juventus avrebbe un effetto evidente sulla classifica con squadre come Lazio, Roma, Inter, Milan e Atalanta che potrebbero avere una concorrente in più nella corsa all’Europa che conta per uno dei tre posti ancora da assegnare per la prossima Champions League, considerando, a meno di clamorosi tracolli, quello del Napoli come già conquistato

Juventus-Inter 1-1, finisce in parità l’andata della semifinale di Coppa Italia