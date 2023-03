Serie A, Monza Empoli 2-1. Alle 18 Atalanta-Udinese

Sport

Calcio, i portieri dello Sochaux si allenano anche a passo di danza

La foto degli sportivi del club calcistico francese che si allenano in palestra

Durante le sessioni d'allenamento i portieri del Sochaux, club francese terzo in classifica nella Ligue 2 (la nostra serie B) alle spalle de Le Havre e del Bordeaux, praticano anche la danza. Disciplina che regala diversi benefici: è un'attività per lo più aerobica e per questo aumenta la forza, la resistenza e tonifica i muscoli. Inoltre, grazie al valore aggiunto del movimento a ritmo di musica, è un toccasana per migliorare l'agilità, l'equilibrio e la coordinazione di un individuo. Caratteristiche che un ottimo portiere deve avere

Non solo. La danza permette di fare movimento a ritmo di musica e così favorisce la produzione di endorfine. Le endorfine non sono altro che sostanze chimiche prodotte dal cervello, dotate di una potente attività analgesica ed eccitante. Neurotrasmettitori molto importanti come antidoto per combattere sintomi come stress, ansia, depressione e attacchi di panico