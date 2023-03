Serie A, Napoli-Lazio in corso. Il risultato è 0-0. DIRETTA

Il big match dello stadio Maradona apre la 25esima giornata di campionato. Spalletti in avanti schiera il tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano. Tridente anche per Sarri, che sceglie Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile

La 25esima giornata di Serie A si apre allo stadio Maradona, dov'è in corso un big match: la capolista Napoli è in campo contro la Lazio. Spalletti sostituisce lo squalificato Mario Rui con Olivera e in avanti schiera il tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano. Tridente anche per Sarri, che sceglie Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile. A centrocampo c'è Vecino e non Cataldi (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).