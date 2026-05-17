Meloni: "Sinner leggendario". Panatta: "Esempio per tutti"

La premier Giorgia Meloni è stata tra le prime a congratularsi per il trionfo del campione altoatesino. "Leggendario!", ha scritto la premier sui social. “Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere", così Adriano Panatta ha omaggiato Sinner a cinquant'anni esatti dalla sua vittoria al torneo di Roma. "Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”, ha aggiunto.