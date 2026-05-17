Sinner trionfa agli Internazionali di Roma, da Meloni a Panatta: le reazioni alla vittoriaSport
Dal mondo dello sport a quello della politica: sono stati numerosi i commenti alla vittoria del tennista altoatesino che in finale ha battuto il norvegese Casper Ruud in due set. La premier Meloni: "Leggendario". Panatta, ultimo italiano a vincere la competizione nel 1976: "Esempio per tutti"
Jannik Sinner ha conquistato gli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, imponendosi in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Cinquant'anni esatti dopo l'ultimo trionfo azzurro un italiano è tornato così sul trono del torneo della Capitale. Dal mondo della politica allo sport: ecco le numerose reazioni alla storica vittoria.
Meloni: "Sinner leggendario". Panatta: "Esempio per tutti"
La premier Giorgia Meloni è stata tra le prime a congratularsi per il trionfo del campione altoatesino. "Leggendario!", ha scritto la premier sui social. “Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel ’76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere", così Adriano Panatta ha omaggiato Sinner a cinquant'anni esatti dalla sua vittoria al torneo di Roma. "Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l’è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni”, ha aggiunto.
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Mattarella si congratula con Sinner
Ad assistere al match tra gli spalti d'onore del Foro Italico c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sul campo ha consegnato a Jannik Sinner il trofeo degli Internazionali d'Italia. Con un ampio sorriso, il Capo dello Stato ha rivolto le sue congratulazioni al campione.
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Salvini: "Orgoglio azzurro". Conte: "Sinner caput mundi"
"Jannik Sinner orgoglio azzurro", ha scritto sui social il vicepremier Matteo Salvini. Simile è il commento dell'altro vicepremier, Antonio Tajani. "Jannik Sinner ancora una volta nella storia. 50 anni dopo un italiano torna a vincere gli Internazionali d’Italia. Con la vittoria a Roma diventa il più giovane di sempre a vincere tutti i Masters 1000. Grazie per queste incredibili emozioni, campione!", ha scritto. "Sinner caput mundi!", è stato il commento di Giuseppe Conte, leader del M5S. Renzi, leader di Italia Viva, esulta: "Sinner Re di Roma. Anche di Roma! Che spettacolo".
Zangrillo: "Il fenomeno ha un volto umano"
"Il fenomeno ha un volto umano. A Roma il trionfo del coraggio: non è solo classe, tenacia e intelligenza, ma anche capacità di soffrire per arrivare alla vittoria. Jannik Sinner continua a scrivere una pagina straordinaria dello sport italiano", il commento del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. mondo", conclude Zangrillo.
Fontana: "Sinner nella storia, emozione"
Mentre il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha parlato di "una pagina storica per lo sport italiano. Un trionfo straordinario che si arricchisce del
completamento del Career Golden Masters, risultato eccezionale che
testimonia talento, sacrificio e determinazione. È stata una grande
emozione essere presente a Roma per assistere a questo successo
indimenticabile".
©Ansa
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo A cura di Federica Villa