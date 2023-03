Napoli, scudetto e classifica diventano un problema di matematica

Il primato in serie A dei partenopei in una scuola di Torre del Greco è stato sottoposto agli alunni come compito di aritmetica. Il quesito è poi stato postato su Facebook diventando virale sui social

La passione per il Napoli, in questa stagione travolgente in serie A e anche in Champions League sbarca anche a scuola, sotto forma di problema di artmetica. Lunedì scorso, a Torre del Greco, popoloso comune ai piedi del Vesuvio che dista pochi chilometri dal capoluogo partenopeo, un'insegnante, la maestra Lella dell'istituto comprensivo Giacomo Leopardi, ha pensato di rendere più digeribile la sua materia tingendola di azzurro e assegnando un singolare compito ai suoi alunni.