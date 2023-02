Serie A, Udinese-Sassuolo 2-2. Ora Bologna-Monza

La cronaca di Udinese-Sassuolo

Parte forte l'Udinese che trova il vantaggio al 1' con Udogie, ma 5 minuti dopo arriva il pari di Matheus Enrique. Al 12' fuori Berardi per un problema muscolare. Al 28' i padroni di casa tornano in vantaggio con un gol di Bijol, poi il Sassuolo trova di nuovo il pareggio per un autogol di Perez. Nella ripresa occasioni per Beto, Bajrami, Udogie e Lovric, negli ultimi minuti ci provano anche Thauvin e Pafundi. Ma il risultato non cambia e la gara finisce con un pareggio. L'Udinese aggancia ma non supera il Torino al settimo posto a quota 30 punti. Sono 24 i punti del Sassuolo, al quarto risultato utile consecutivo.

Il tabellino di Udinese-Sassuolo 2-2

Gol: 1' Udogie (U), 6' Henrique (S), 28' Bijol (U), 45'+2' Perez Aut. (S)

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Bijol, Perez (40' st Ebosse), Ehizibue, Samardzic (40' st Pafundi), Walace, Lovric (35' st Arslan), Udogie, Pereyra (1' st Thauvin), Beto (27' st Success). All.: Sottil

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Zortea, Erlic, Tressoldi, Marchizza (22' st Harroui), 16 Frattesi, 14 Obiang (1' st Lopez), 7 Henrique, 10 Berardi (12' pt Bajrami), 42 Defrel (22' st Pinamonti), 45 Laurientè (40' st Ferrari). All.: Dionisi

Ammoniti: Laurientè, Ehizibue, Zortea, Perez, per gioco falloso