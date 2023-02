Serie A, Empoli-Spezia 2-2. Alle 18 in campo Lecce-Roma

La 22esima giornata del campionato, iniziata con la vittoria del Milan sul Torino di ieri, prosegue oggi con tre match: nel pomeriggio i toscani pareggiano rimontando due gol ai liguri. A seguire la squadra di Mourinho gioca in trasferta in Salento mentre in serata all’Olimpico sfida per la corsa Champions tra le formazioni di Sarri e Gasperini

Dopo la vittoria del Milan sul Torino nell’anticipo del venerdì, la 22esima giornata del campionato di Serie A prosegue sabato con altri 3 match. Il primo è stato Empoli-Spezia, terminato 2-2: doppietta di Verde e rimonta toscana con il gol del pareggio al 94esimo. Il programma prosegue oggi con Lecce-Roma alle ore 18 e in serata, alle 20.45, fischio d’inizio del big match Lazio-Atalanta ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Sono invece quattro le partite di domenica: si parte alle 12.30 con Udinese-Sassuolo, poi alle 15 c’è Bologna-Monza mentre alle 18 la Juventus ospita la Fiorentina. In serata il Napoli capolista affronta la Cremonese ultima in classifica. Questo turno si chiuderà solo lunedì 13 con Verona-Salernitana (alle 18.30) e Sampdoria-Inter (alle 20.45).

La cronaca di Empoli-Spezia

Il match si infiamma intorno al minuto 20: c’è un salvataggio sulla linea di Parisi ma grazie al Var è evidente che lo ha effettuato con la mano. Il terzino dell’Empoli viene espulso e viene concesso il rigore allo Spezia. Tira Verde, Vicario para ma il penalty viene fatto ribattere per l’ingresso in area di un giocatore toscano. Al secondo tentativo Verde non sbaglia e porta in vantaggio i liguri. Passano dieci minuti e ancora il numero 10 degli ospiti realizza la sua doppietta con un mancino dal limite dell’area che si insacca all’incrocio. A inizio ripresa si ristabilisce la parità numerica: anche lo Spezia resta in 10 per l'espulsione di Esposito: doppio giallo per il centrocampista dell'Under 21. Al 72esimo l’Empoli accorcia le distanze con Cambiaghi e in pieno recupero, al 94esimo, trova il pari con Vignato.

Il tabellino di Empoli-Spezia 2-2

Gol: 25' pt Verde (rig. - S), 32' pt Verde (S); 26' st Cambiaghi (E), 49' Vignato (E)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (15' st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro (15' st Piccoli), Marin, Bandinelli (40' st Vignato); Baldanzi (26' pt Cacace); Cambiaghi, Caputo (40' st Satriano). All. Zanetti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski; Nikolaou; Gyasi (19' st Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (33' st Cipot), Reca; Verde (7' st Ekdal), Shomurodov. All.: Gotti

Espulsi: Parisi per fallo di mano in area, Esposito per doppia ammonizione. Ammoniti: Esposito per gioco falloso; Ekdal, Verde, Vicario, Nikolaou per comportamento non regolamentare.