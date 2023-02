Serie A, alle 20.45 Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Sport

Il passaggio di Enzo Fernandez al Chelsea per 121 milioni di euro rappresenta il colpo più oneroso di una Premier League che sembra non badare a spese. Ma è soltanto il quinto trasferimento più caro di sempre. A dominare la classifica, ancora una volta, sono le star del Paris Saint-Germain. I dati Transfermarkt

10 - EDEN HAZARD Al decimo posto della classifica dei trasferimenti più costosi il fantasista belga, per il quale il Real Madrid ha sborsato 115 milioni di euro al Chelsea nell'estate 2019. Un investimento decisamente non ripagato, considerato il rendimento assai deludente di Hazard nelle sue tre stagioni e mezzo in blancos