Juve, pm Santoriello in inchiesta plusvalenze: “Sono antijuventino"

È riemerso un video del 2019 in cui l'inquirente, "tifosissimo del Napoli", lamentava di aver dovuto "scrivere archiviazioni" per il club bianconero, sempre nell'ambito di indagini su presunti illeciti commessi ai tempi da alcune squadre di Serie A. Il ministro per lo Sport Abodi: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni"

“Sono un pubblico ministero antijuventino”. È polemica per le parole con cui Cirio Santoriello, uno dei tre inquirenti della procura di Torino che lavorano al processo per le presunte plusvalenze fittizie della Juventus, nel 2019 non nascondeva i suoi sentimenti verso i bianconeri, che definiva “i ladroncini in campo”. Le frasi di Santoriello – “tifosissimo del Napoli” – erano state pronunciate durante l’incontro “Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva". Adesso, mentre la Juventus ha già ricevuto 15 punti di penalizzazione nel campionato in corso, le frasi di Santoriello sono state ripescate e sono finite sul web, scatenando la rabbia dei tifosi juventini.