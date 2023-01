Juventus: cosa sono le plusvalenze e perché hanno portato al -15

La plusvalenza nel calcio

Plusvalenze, stangata di -15 punti per la Juve: futuro della squadra

Innanzitutto, a livello tecnico, la plusvalenza in ambito calcistico è il guadagno che un club ottiene con la vendita di un calciatore, meno la quota di ammortamento del cartellino che era ancora a bilancio. Occorre considerare che per le società sportive il costo di un giocatore viene inserito a bilancio alla voce "diritti pluriennali alle prestazioni sportive". In una prima fase, tale costo corrisponde al prezzo d'acquisto del calciatore stesso, che però, in seguito, viene ammortizzato in un numero di esercizi pari agli anni relativi al suo contratto. Ne consegue che, il valore residuale messo a bilancio, si abbassa in maniera progressiva, ogni anno che passo, di una quota di ammortamento.

La differenza tra plusvalenze reali e fittizie

Nel momento in cui una società di calcio compra un calciatore, non esiste ad oggi una stima del suo valore come per altri beni e nemmeno un listino ufficiale di mercato. Il costo, sostanzialmente, lo concorda chi vende e chi compra. Fare plusvalenza, dunque, non costituisce alcun reato: un club vende un giocatore dopo averne aumentato il valore e incassa la differenza con soldi veri. Cambia tutto, però, nel caso delle plusvalenze fittizie, ovvero, operazioni costruire specificatamente con l’intento di aggiustare i bilanci senza muovere reali flussi di denaro. In particolare, come sottolinea Sky Sport, il problema può scaturire nel momento in cui la plusvalenza viene effettuata attraverso uno scambio di giocatori, specie se si tratta di uno scambio alla pari, anche definito a “specchio”. In questa particolare casistica, può essere un ostacolo la valutazione dei cartellini. Infatti, questa tipologia di plusvalenza genera un valore positivo per il bilancio ma implica, allo stesso modo, dei costi per i bilanci a venire dei club che, in sostanza, appesantisce la situazione societaria. In alcune circostanze quasi costringendo i club calcistici a concludere nuove plusvalenze per sistemare la situazione finanziaria attuale senza valutare ciò che succederà in futuro.