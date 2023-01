Juventus, oggi Figc decide se riaprire processo plusvalenze

Nonostante la qualificazione ai quarti di Coppa Italia , dopo aver battuto 2-1 il Monza, la settimana della Juventus appare in salita. Almeno sul fronte societario, sportivo e processuale. Oggi, 20 gennaio, si tiene l’udienza davanti alle sezioni unite della Corte d’appello della Figc per esaminare la richiesta della procura federale sulla riapertura del processo per le presunte plusvalenze fittizie. Si rischiano multe, sanzioni e penalizzazioni immediate. È il primo di molti giorni del giudizio che attendono il club bianconero nel 2023, tra giudici sportivi e ordinari. Data segnata in rosso è quella del 27 marzo, quando sarà il momento dell’udienza preliminare davanti al Gup di Torino.

La riapertura delle indagini

vedi anche

Ronaldo, la “carta segreta” con la Juve: ma manca la firma di Cr7

La scorsa primavera sembrava che la vicenda fosse finita con un nulla di fatto. I giudici avevano sostenuto in sostanza che i deferiti non avrebbero potuto essere sanzionati, in assenza di una norma che disciplini i criteri per l'attribuzione del 'valore' dei calciatori. Il procuratore Giuseppe Chinè ha però aperto un’altra indagine sulla base di “numerosi nuovi indizi”, sulla base degli atti acquisiti nell'ambito dell'inchiesta "Prisma". Il giudice indaga sulle scritture private tra la Juve e i giocatori per presunti tagli fittizi degli stipendi, convinto di poter dimostrare come i bianconeri fossero il centro di un sistema che andava a truccare i bilanci con i trasferimenti di giocatori la cui valutazione sarebbe slegata dal loro reale valore sportivo. Così, è stata avanzata richiesta di revocazione della sentenza definitiva emessa lo scorso maggio dalla Corte d'appello federale. I bianconeri puntano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oppure al suo respingimento, sperando che venga appurata “l'insussistenza” di qualsiasi illecito disciplinare e soprattutto "l'assenza di elementi nuovi sopravvenuti rilevanti per il giudizio rispetto alla decisione della Corte federale di appello e quindi la carenza dei presupposti dell'impugnazione".