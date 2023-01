Plusvalenze, legali Juventus: “Attendiamo motivazioni per ricorso”

“Evidenziamo che alla sola Juve viene attribuita la violazione di una regola, che la giustizia sportiva aveva riconosciuto non esistere”, hanno detto gli avvocati in una nota. La Corte federale ha inflitto alla squadra una penalizzazione di 15 punti in classifica

"L'accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d'Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato”: a dirlo sono i legali del club bianconero, Bellacosa, Sangiorgio e Apa. "Attendiamo di leggere le motivazioni per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: evidenziamo che alla sola Juve viene attribuita la violazione di una regola, che la giustizia sportiva aveva riconosciuto non esistere. Si tratta di una palese ingiustizia". (LA DECISIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA - COME CAMBIA LA CLASSIFICA - LE TAPPE DEL CASO)