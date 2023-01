Juventus, da indagini a penalizzazione: tappe del “caso plusvalenze"

Dall’apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Torino fino al -15 deciso dalla giustizia sportiva, ecco quali sono stati i momenti più importanti degli ultimi mesi ascolta articolo Condividi

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti - da scontare nel campionato di Serie A in corso - per il caso plusvalenze da parte della Corte federale. La sentenza sportiva è solo l’ultima tappa delle inchieste venute alla ribalta ormai 14 mesi fa, con il blitz della guardia di Finanza che il 27 novembre 2021 aveva perquisito la sede del club. Ecco una breve cronologia di quanto accaduto fino a oggi.

Maggio 2021: parte l’indagine “Prisma” leggi anche Juventus penalizzata dalla Corte federale: -15 punti La prima tappa del caso plusvalenze è a maggio del 2021, quando parte l'indagine "Prisma" della Procura di Torino con attività tecniche di intercettazione di comunicazioni e con il supporto di un consulente esperto in bilancio. Sono due i filoni: uno riguarda le plusvalenze e l’altro la "manovra stipendi”. In modo particolare, secondo quanto riporta Sky Sport, si cerca la carta "che non sarebbe dovuta esistere" - come emerso dalle intercettazioni - che riguarda Cristiano Ronaldo, circa alcuni emolumenti che il calciatore dovrebbe ancora avere e altre retribuzioni passate. Le ipotesi di reato sono "false comunicazioni societarie" ed "emissione di fatture per operazioni inesistenti”. Novembre 2021: perquisita la sede della Juve Si arriva così a novembre del 2021, quando avviene la prima perquisizione nella sede della società bianconera a opera della Guardia di Finanza. Tra gli indagati ci sarebbero Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato (responsabile dell'area finanza) e alcuni ex dirigenti, tra cui Fabio Paratici. Marzo 2022: le “manovre stipendi” Nel marzo del 2022 l’inchiesta entra nel vivo,mettendo a fuoco le due "manovre stipendi" che inguaiano ulteriormente la Juventus. Gli investigatori della Fiamme Gialle perquisiscono anche gli uffici legali su cui si sono appoggiati i vertici della società e, da quanto trapela, trovano, i contratti nascosti con i calciatori mai depositati in Lega.

Aprile 2022: indaga la Consob leggi anche Ronaldo, la “carta segreta” con la Juve: ma manca la firma di Cr7 Un mese dopo parte l'indagine della Consob, sia sulle plusvalenze che sulla “manovra stipendi”. Dalla prima richiesta di accesso agli atti, si arriverà in sei mesi a una relazione conclusiva di 121 pagine. Aprile 2022: l’assoluzione Sempre ad aprile il Tribunale nazionale federale, organo di giustizia sportiva, assolve la Juventus e altri 10 club nel processo sulle plusvalenze, così come tutti i dirigenti e i membri dei vari consigli di amministrazione. Nelle motivazioni si legge che non esiste un metodo unico o oggettivo per arrivare a stabilire il reale valore di un giocatore Ottobre 2022: l'avviso di conclusione delle indagini Si arriva così in autunno, quando a ottobre la Procura notifica l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, partite nel 2021. I reati presi in esame sono quelli di "falso nelle comunicazioni sociali" e "false comunicazioni rivolte al mercato" per fatti tra il 2019 e il 2021.