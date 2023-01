7/10 ©Ansa

Si tratterebbe di una scrittura privata in cui la Juve si impegnava a restituire a Ronaldo eventuali mensilità non versate a causa dell’emergenza Covid: “Nell’ipotesi in cui, a seguito di suo trasferimento definitivo, la condizione stabilita per la maturazione dei premi individuati (…) non possa verificarsi, Lei avrà diritto a percepire un incentivo all’esodo”