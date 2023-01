Juventus, come cambia la classifica dopo i 15 punti di penalizzazione

La stangata della Corte Federale d’Appello sulla Juventus riscrive la classifica della Serie A. I giudici, infatti, hanno accolto l’istanza di revocazione del processo plusvalenze presentata dalla procura Figc e hanno così riaperto un procedimento sportivo a carico dei bianconeri. Non solo, hanno deciso di sanzionare i dirigenti e il club con 15 punti di penalizzazione, "da scontare nella corrente stagione". Se la decisione dovesse essere confermata - i bianconeri hanno 30 giorni per presentare ricorso – la squadra di Allegri scivolerebbe dal terzo al decimo posto, lontano dalla zona Champions League.

La penalizzazione per la Juve

La Juve prima della decisione dei giudici era a 37 punti, terza in classifica insieme all’Inter. Ora scivola al decimo posto, a quota 22 con Bologna ed Empoli. Se prima era in zona Champions League , quindi, adesso è lontanissima. Per giocare l’anno prossimo la maggiore competizione europea deve recuperare punti, ma può anche sperare in altre soluzioni: ad esempio, vincere quest’anno l’Europa League. I bianconeri, però, rischiano penalizzazioni anche in Europa visto che c’è ancora aperta anche la vicenda del falso in bilancio.