Plusvalenze, stangata di -15 punti per la Juve: futuro della squadra

Il processo per le plusvalenze si riapre, con una stangata per la Juventus: -15 punti e bianconeri ora al decimo posto in classifica nel campionato di Serie A (a quota 22 punti, appena 6 in più rispetto al Sassuolo quart'ultimo). La notizia è arrivata ieri quando la Corte federale d'appello ha accolto l’istanza di revocazione del processo plusvalenze presentata dalla procura Figc e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico dei bianconeri. Sanzionati il club e i suoi dirigenti, andando anche oltre le richieste del procuratore Giuseppe Chinè. Prosciolti gli altri club ( LE TAPPE - LA REAZIONE ).

Legali Juve: "Palese ingiustizia"

La Juve è stata punita con 15 punti di penalizzazione in classifica, "da scontare nella corrente stagione". Queste, invece, le squalifiche ai dirigenti: 24 mesi ad Andrea Agnelli, 30 mesi a Fabio Paratici, 16 a Federico Cherubini (per tutti con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa). Otto mesi per Pavel Nedved, 24 per Mauro Arrivabene. I legali della Juve, in una nota, hanno parlato di “palese ingiustizia”. “Attendiamo di leggere le motivazioni per presentare il ricorso", hanno annunciato.

Il futuro della squadra

In questa situazione - in attesa del ricorso - la zona Champions e un posto nell''altra' Europa diventano una chimera. E la ripercussione sul piano economico sarà molto forte, per una società chiamata a risalire la china e aprire una nuova era dopo lo tsunami che l'ha travolta. E altri verdetti incombono sulla Juventus - nella giustizia sportiva e in quella ordinaria, dove la stessa società è indagata come persona giuridica: il 27 marzo l'udienza preliminare, a Torino. Senza contare le probabili sanzioni dell'Uefa.