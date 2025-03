Serie A, Monza-Torino 0-2. Ora Genoa-Empoli e Bologna-Cagliari. VIDEO

La 27^ giornata di Serie A prosegue con altre cinque partite. Nel match delle 12.30 il Toorino in trasferta ha battuto il Monza per 2-0. Dalle 15 in campo Genoa-Empoli e Bologna-Cagliari. Poi tocca a Roma-Como (ore 18) e Milan-Lazio (ore 20.45) ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il turno si è aperto venerdì con l'anticipo Fiorentina-Lecce , conclusosi sull'1-0. Sabato l'Atalanta ha pareggiato in casa 0-0 con il Venezia, il big match Napoli-Inter è finito 1-1 e Udinese-Parma è terminata 1-0. Si chiude lunedì con Juventus-Verona (alle 20.45).

La cronaca di Monza-Torino (GLI HIGHLIGHTS)

Prima chance per il Torino con Casadei, al 18' Keita vicino al vantaggio ma sfiora il palo. Al 27' occasione per i granata: Walukiewicz servito da Vlasic calcia centrale dal dischetto e Turati blocca. Al 41' il Toro trova in vantaggio con Elmas. Nella ripresa ancora pericoloso Casadei, poi Maripan salva su Zeroli e Turati para su Adams. Al 66' arriva il raddoppio del Torino: primo gol in Serie A per Casadei.

Il tabellino di Monza-Torino 0-2

41' Elmas, 66' Casadei

MONZA (3-5-2): Turati; D'Ambrosio (25' st Ciurria), Izzo, Palacios; Pedro Pereira, Birindelli (12' st Urbanski), Zeroli (25' st Vignato), Bianco, Kyriakopoulos; Keita (31' st Castrovilli), Ganvoula (12' st Mota). All.: Nesta

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (34' st Gineitis), Ricci; Lazaro (23' st Karamoh), Vlasic, Elmas (44' st Linetty); Adams (23' st Sanabria). All.: Vanoli

Ammoniti: Birindelli e Coco per gioco falloso, Palacios e Karamoh per comportamento non regolamentare.