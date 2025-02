Serie A, Roma-Monza 4-0 nel posticipo del lunedì. VIDEO HIGHLIGHTS

La 26^ giornata del campionato di Serie A si è conclusa questa sera con il posticipo del lunedì. Allo stadio Olimpico, Roma-Monza è terminata 4-0. I giallorossi dominano e vincono con un punteggio largo. Per la squadra di Ranieri vanno in gol Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante. Questo turno era iniziato con l'anticipo di venerdì tra Lecce e Udinese, vinto dai friulani per 1-0. Sabato altre quattro partite: Parma-Bologna è finita 2-0, mentre Venezia-Lazio è terminata 0-0. Nel match delle 18 il Torino ha battuto in casa 2-1 il Milan. In serata l'Inter ha vinto a San Siro per 1-0 contro il Genoa. Ieri il programma è proseguito con la vittoria del Como per 2-1 sul Napoli. Il Verona ha sconfitto 1-0 la Fiorentina mentre Empoli-Atalanta è finita 5-0 per i bergamaschi. In serata si è giocata Cagliari-Juventus: vittoria 1-0 dei bianconeri (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).