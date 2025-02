Serie A, Como-Napoli 2-1. Ora Verona-Fiorentina. Gol e Highlights

Il Napoli perde a Como e non riesce a rispondere alla vittoria dell’Inter, ora in vetta alla classifica a +1. Dalle 18 si gioca Empoli-Atalanta. Stasera, alle 20:45, è invece la volta di Cagliari-Juventus

Prosegue la 26^ giornata di Serie A. Nella sfida delle 12:30 il Como ha battuto il Napoli per 2-1. Ora in campo Verona-Fiorentina, mentre dalle 18 si gioca

La cronaca di Como-Napoli (HIGHLIGHTS)

Al 7' clamoroso autogol di Rrahmani. Al 17' pareggia il Napoli: Kempf sbaglia sul retropassaggio di Da Cunha, Raspadori gli ruba palla e batte Butez con il piatto destro all'angolino. Al 77' la svolta: ancora Diao a rete per la terza gara consecutiva con un tiro vincente su iniziativa di Nico Paz. ll Napoli cade così 2-1 a Como e non riesce a rispondere alla vittoria dell’Inter, ora in vetta alla classifica a +1.

Il tabellino di Como-Napoli 2-1

Rrahmani A. 7' (Aut.), Diao A. 77', Raspadori G. 17'

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret (72' Cutrone), Perrone, Da Cunha (81' Engelhardt); Paz (90' Douvikas), Strefezza (90' Vojvoda); Diao (81' Fadera). All. Fabregas.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (78' Ngonge), Billing (62' Anguissa), Lobotka (84' Okafor), McTominay; Spinazzola; Lukaku (62' Simeone), Raspadori. All. Conte.



AMMONITI: Nico Paz (C), All. Fabregas (C), Di Lorenzo (N), McTominay (N), Simeone (N)