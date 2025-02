Champions League, alle 21 Psv-Juventus: in palio ottavi. Le formazioni

Sport

Classe 2002, centrocampista della Viola, il giocatore di Serie A è arrivato sul palco dell'Ariston per la serata finale della kermesse. Il 22enne ha accusato un malore in campo lo scorso 1° dicembre durante una partita contro l’Inter: trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, era stato operato per l’applicazione di un defibrillatore