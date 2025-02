Atalanta, Gasperini: "Rinnovo difficile, via a fine anno o nel 2026"

Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo futuro nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Atalanta, lasciando presagire come la sua esperienza alla guida del club bergamasco potrebbe essere in dirittura d'arrivo. "Ci sono ancora 13 partite, dobbiamo credere di fare ciò che sembra impossibile. Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l'ultima occasione". "Giustamente", ha aggiunto Gasperini di fronte ai giornalisti, "com'è stato detto c'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza (il contratto prevede una naturale conclusione al 30 giugno 2026, ndr) o interrompere già a fine stagione. Ho la sensazione che non ci saranno ulteriori rinnovi". Sull'eliminazione in Europa contro il Bruges, il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: "Il presidente ha fatto i complimenti ai ragazzi, la squadra ha giocato la sua partita. Siamo andati fuori in Champions, siamo rammaricati per quanto accaduto. Tutto quello che voi dite casino è molto mediatico, da qui ripartiamo".