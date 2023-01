Serie A, Sampdoria-Napoli 0-2. Ora in corso Milan-Roma: 0-0. LIVE

La squadra di Spalletti sale a 44 punti in classifica e consolida il primo posto. La Sampdoria resta ferma a quota 9, in zona retrocessione. A segno al 19’ Osimhen e all’81’ Elmas su rigore. Gli uomini di Stankovic restano in dieci dal 38’ per un rosso diretto a Rincon. Prima del fischio d’inizio, il ricordo per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. In corso la sfida a San Siro

La cronaca di Sampdoria-Napoli 0-2

È finita con la vittoria del Napoli per 2-0 la sfida delle 18 a Genova contro la Sampdoria. Prima del fischio d’inizio, il commovente ricordo per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic (LE FOTO). Poi si parte: Stankovic sceglie la coppia d’attacco Lammers-Gabbiadini, Spalletti schiera il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Il Napoli si lancia subito in avanti e dopo un minuto c’è un contatto in area tra Anguissa e Murru: dopo un controllo al Var, l’arbitro ammonisce il difensore e assegna il rigore agli azzurri. Sul dischetto va Politano: il tiro è potente ma Audero intuisce l’angolo e riesce a spingere la palla sul palo. Il risultato resta sullo 0-0. La Samp sembra rinvigorita dopo l’errore del Napoli e va vicina al vantaggio. Ma a trovare il gol dell’1-0 sono gli ospiti: al 19’ zampata vincente di Osimhen. Al 38’ la Samp rimane in dieci per il rosso diretto a Rincon (fallo su Osimhen). Il gol del 2-0 arriva all’81’: altro rigore per un tocco di mano di Vieira in area, questa volta sul dischetto va Elmas e spiazza Audero. Finisce così, con il Napoli che torna alla vittoria, sale a 44 punti in classifica e consolida il primo posto. La Sampdoria resta ferma a quota 9, in zona retrocessione.