Scontri tra i tifosi di Roma e Napoli sull'A1: un ferito

Un tifoso della Roma è rimasto ferito a seguito degli scontri scoppiati intorno alle 13:30 tra un gruppo di romanisti e alcuni supporter del Napoli sull’Autostrada del Sole (A1), nell’area di servizio Badia al Pino (Arezzo), la stessa dove – nel 2017 – perse la vita Gabriele Sandri. L’uomo ferito, che potrebbe essere stato colpito da una coltellata, ha raggiunto autonomamente l’ospedale San Donato di Arezzo ed è stato curato per alcuni tagli alle gambe. Non è in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende dalla questura aretina, a dare il via agli scontri – si parla del lancio di sassi, bottiglie e lacrimogeni - sarebbe stato un agguato teso dagli ultrà del Napoli ai romanisti. I gruppi di tifosi si sono incrociati mentre stavano raggiungendo le città dove giocano le loro squadre: Genova, dove i napoletani sfidano la Sampdoria, e Milano, dove la Roma scende in campo contro il Milan. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, ha già condannato la vicenda. “Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio", ha scritto su Twitter.