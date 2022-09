Calcio, Napoli-Liverpool: scontri tra tifosi, due arresti

I due ammanettati erano in evidente stato di ebbrezza quando si sono presentati all'ingresso dello stadio. Cinque supporter della squadra inglese tra i 27 e i 38 anni sono stati bloccati ieri sera dalla polizia in un hotel dove si erano rifugiati dopo aver scatenato dei tafferugli in via Marina

Cinque tifosi del Liverpool sono stati bloccati e identificati ieri sera dalla polizia di Stato di Napoli in un hotel nel quale si erano rifugiati dopo avere scatenato dei tafferugli lungo via Marina, all'altezza di un noto albergo della città. Altri due tifosi, ubriachi che si sono presentati all'ingresso dello stadio e che hanno 52 e 54 anni, sono stati bloccati e arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione. Durante i servizi di pre-filtraggio per l'accesso allo stadio, inoltre, sono state sanzionate 15 persone, tra i 18 e i 45 anni, per detenzione di sostanza stupefacente e violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo.