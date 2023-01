3/11 ©Ansa

Indagini sono in corso per individuare gli autori delle violenze. A quanto si apprende, la polizia di Stato a Genova sta procedendo all'identificazione di 80 tifosi del Napoli che con certezza erano presenti nell'area di servizio Badia al Pino sull'autostrada A1 questo pomeriggio al momento degli scontri con la tifoseria romanista. La loro posizione è al vaglio per accertarne eventuali responsabilità. Non si escludono arresti in flagranza differita come previsto dalle norme vigenti

