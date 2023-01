7/8 ©LaPresse

In gradinata sud, cuore del tifo sampdoriano, tanti striscioni per Vialli. In uno è scritto: "Bomber, Campione, Leggenda", in un altro: "Grazie a te sappiamo che nulla è impossibile". E prima del match Stankovic li ha ricordati così: "Sono due angeli che ci guardano e ci daranno forza"