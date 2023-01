Addio a Vialli, Gravina: “Rendeva migliori le persone”

Sport

Vialli: dalla Samp alla Juve, dal Chelsea alla Nazionale. FOTOSTORIA

Si è spenta un'icona dello sport italiano. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva debuttato in Serie A con la squadra della Lanterna dove insieme a Mancini diventò uno dei due 'gemelli del gol'. Poi gli anni a Torino, con qualche dissapore con Baggio, e infine quelli a Londra, prima di uscire dal campo e prendere le redini della panchina. Dal 2019 era capo delegazione della Nazionale italiana, ancora una volta insieme a Mancini. Nel 2017 aveva rivelato di essere malato di tumore al pancreas

Cinquantanove presenza in Nazionale, 325 in Serie A. La Cremonese, la Sampdoria, la Juventus, il Chelsea. L’amicizia con Mancini, i dissapori con Baggio. I 58 anni di vita di Gianluca Vialli, scomparso oggi, 6 gennaio 2023, coincidono in gran parte con la storia del calcio, prima italiano e poi inglese. Dai calci all’oratorio nella pianura cremonese al tumore al pancreas che ha combattuto per cinque anni, assumendo nel frattempo il ruolo di capo delegazione della Nazionale Italiana: la sua storia

Vialli nasce il 9 luglio 1964, a Cremona. Quinto figlio di una famiglia di origini trentine, trascorre l’infanzia in provincia, nella tenuta di Villa Affaititi a Grumello. Qui inizia la sua carriera calcistica. Come molti bambini la passione per il pallone nasce con le partitelle tra amici all’oratorio, in questo caso quello di Cristo Re nel cremonese. Poi passa al Pizzighettone e infine nella giovanile della Cremonese