Gianluca Vialli, dalla moglie Cathryn alle due figlie: la famiglia

L'ex giocatore, allenatore e dirigente, morto dopo la lunga lotta con il cancro, lascia la moglie Cathryn White-Cooper, sposata nel 2003, con cui ha avuto due figlie. La famiglia ha sempre continuato a vivere a Londra, lontana dai riflettori. A Cremona vivono invece gli affetti italiani di Vialli, i genitori e i fratelli

La scomparsa di Gianluca Vialli è stata data al mondo dalla sua famiglia con una nota. "Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”. Una famiglia molto unita, che gli è sempre stata accanto in questi anni segnati dalla lotta al tumore. La moglie Cathryn, le figlie Sofia e Olivia, ma anche gli affetti nella sua Cremona, a partire dalla mamma 87enne Maria Teresa e il papà Gianfranco, di 92 anni (MORTE VIALLI: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - IL RICORDO SUI SOCIAL).

Il matrimonio con Cathryn White-Cooper

Vialli ha conosciuto Cathryn White-Cooper a Londra, quando lui giocava nel Chelsea. Lei era un'arredatrice d'interni di origini sudafricane, con una breve parentesi giovanile come modella. Si sono sposati in segreto il 26 agosto 2003, comunicando poi le nozze in seguito con un comunicato. La festa del matrimonio era stata celebrata nel castello di Ashby, a Northampton, alla presenza di familiari e pochi intimi. Riservata sulla propria vita privata, di Cathryn si sa solo che ha una sorella gemella e che è molto legata ai genitori, che torna a trovare in Sudafrica per le vacanze quando può (quasi sempre con il marito e le figlie). Nessuna intervista, pochissime apparizioni pubbliche. Quando nel 2019 Vialli ha ricevuto il premio "Facchetti" lei era al suo fianco.

Le figlie

La coppia ha avuto due figlie, Sofia e Olivia. Vialli ha raccontato che uno dei suoi più grandi sogni era quello di accompagnarle all'altare. La famiglia ha sempre continuato a vivere nella capitale britannica, nel quartiere Chelsea, stando lontani dai riflettori. Le figlie hanno studiato in Inghilterra e su di loro restano alcuni teneri momenti raccontati dal padre, come quando in un'intervista al Times ha detto: "Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia, e ho anche chiesto a mia moglie quali trucchi usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente".

La famiglia in Italia

Gianluca Vialli, in provincia di Cremona, è cresciuto (anche calcisticamente). Era l'ultimo di cinque figli di una famiglia benestante, arrivato dopo Mila, Nino, Marco e Maffo. Nella tenuta familiare, a Villa Affaitati a Grumello Cremonese, tornava quando poteva. Come pure a Cremona dove vivono i genitori, la mamma Maria Teresa, 87 anni, che prima di Natale era volata a Londra per rivedere il figlio in ospedale, e il papà Gianfranco, 92 anni, imprenditore in pensione.