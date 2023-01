7/8 ©IPA/Fotogramma

Vialli è morto in una clinica londinese, dove era stato ricoverato pochi giorni prima di Natale per l'aggravarsi delle sue condizioni. Nella foto, il "corner" allestito per Vialli, dove i tifosi hanno lasciato i loro omaggi all'ex calciatore

Del Piero ricorda: “Capitano in campo e fuori, ispirava fiducia e determinazione”