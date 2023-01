Addio a Vialli, il discorso prima della finale dell'Europeo

In un video passato alla storia, e andato in onda nel documentario Sogno Azzurro della Rai, il capo delegazione arringa gli Azzurri prima della sfida contro l'Inghilterra. Per motivare la squadra il braccio destro del ct Mancini, capo delegazione, cita Theodore Roosvelt

Campione, allenatore, dirigente sportivo, ma soprattutto trascinatore. Questo è stato, e molto altro ancora, Gianluca Vialli che in un video passato alla storia arringa gli Azzurri prima della finale dell'Europeo 2020 contro l'Inghilterra. Per motivare la squadra il braccio destro del ct Mancini, capo delegazione, cita Theodore Roosvelt, il 26esimo presidente degli Stati Uniti d'America, morto per un'incredibile coincidenza anche lui il 6 gennaio. "L'onore spetta all'uomo nell'arena. L’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato", il passaggio recitato da Vialli, mandato in onda nel documentario Sogno Azzurro della Rai, e ripreso in queste ore sui social, anche dal nazionale Leonardo Spinazzola per ringraziare il grande campione (ADDIO A VIALLI, TUTTO SULL'EX CAMPIONE).