Morte Vialli, il ricordo di Del Piero: “Capitano in campo e fuori”

Del Piero su Vialli: “Un personaggio che ispirava, non solo fiducia”

vedi anche

Addio a Gianluca Vialli, i funerali lunedì a Londra in forma privata

In collegamento con Sky Sport, Del Piero ha detto su Vialli: “È stato indubbiamente, insieme a Roberto Baggio, l’esempio più importante che ho avuto da 18enne in arrivo alla Juventus. Una Juventus ricca di tanti giocatori, tanti campioni, ma loro due - arrivando da quello che avevano fatto l’anno prima, vincendo la Coppa Uefa, da quello che rappresentavano per la nazionale italiana, per gli attaccanti in generale, il numero 9 e il numero 10 per eccellenza - ecco, sono stati enormi per me”. “Luca, nello specifico, è poi diventato anche il mio capitano – ha detto ancora Del Piero – ed è così che mi piace ricordarlo, è così che lo chiamavo sempre, anche ultimamente. Lo è stato sul campo, lo è stato fuori dal campo. Lo è stato la prima volta che, quando facevamo le doppie sedute e io ero aggregato alla prima squadra, mi ha aiutato a mangiare con tutti a Torino. Una voce rassicurante, una voce decisa. Un personaggio che ispirava, non solo fiducia ma anche carisma, determinazione, voglia di mettere il petto in fuori e di affrontare qualsiasi tipo di sfida”.